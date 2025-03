Titular nas últimas duas temporadas, e um dos melhores laterais direitos do Campeonato Brasileiro de 2023, João Pedro perdeu espaço no elenco do Grêmio. Atualmente, o jogador de 28 anos é a terceira opção da posição para o técnico Gustavo Quinteros, mesmo que Igor Serrote e João Lucas não venham de boas atuações.

João Pedro sentiu dores no tornozelo na semifinal do Campeonato Gaúcho, contra o Juventude, e atuou descontado no jogo de ida da decisão, diante do Internacional. Ele figurou no banco de reservas, e sequer entrou, no confronto com o Athletic-MG, pela Copa do Brasil, e na partida de volta da final do estadual.

Entretanto, mesmo com duas semanas de treinamentos para se recuperar plenamente, e com gol marcado no jogo-treino contra o Azuriz-PR, João Pedro novamente não foi utilizado na estreia com vitória do Grêmio no Campeonato Brasileiro, no último sábado (29), diante do Atlético-MG. Igor Serrote autou no primeiro tempo, e João Lucas na segunda etapa. Ambos sofreram com o lado esquerdo de ataque do Galo.

Após a partida contra o Atlético, Quinteros foi questionado sobre João Pedro. O treinador explicou que, muito mais do qualquer questão física ou clínica, é a característica do camisa 18 que tem feito ele ficar de fora da equipe neste momento.

— João Pedro é um jogador que é muito ofensivo. Ele se esforça muito, e é um grande lateral para atacar, para desequilibrar, para desdobrar. Mas temos tentado fortalecer a defesa, colocar jogadores de outras características para tratar de estarmos mais sólidos, começar a ter solidez defensiva — justificou.

Gustavo Quinteros observa a vitória do Grêmio sobre o Atlético-MG. (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

No entanto, Quinteros ressaltou que João Pedro é um jogador importante para o elenco. E frisou que, à medida que a equipe evolua defensivamente, a melhora no funcionamento ofensivo será prioridade. A partir disso, o treinador garante que camisa 18 terá "oportunidade de jogar muitas partidas".