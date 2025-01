O Grêmio venceu o Porto Vitória por 1 a 0 na tarde desta quarta-feira (8) pela Copa São Paulo de Futebol Junior, a Copinha. Hiago foi o responsável pelo único gol da partida, que garantiu a classificação gremista para a próxima fase.

Como foi o jogo

O Grêmio iniciou a partida com sede de gols. Nos minutos iniciais tentou abrir o placar, mas foi impedido pelo setor defensivo do Porto Vitoria. Até que, aos 13 minutos, Viery fez o lançamento para o campo de ataque e Hiago encontrou o canto direito de Pablo, marcando o primeiro gol da partida e colocando o Tricolor em vantagem.

A partir de então, o jogo ficou mais equilibrado e as duas equipes tiveram boas chances para balançar as redes adversárias. A pontaria, todavia, não foi das melhores e, em mais de uma oportunidade, os goleiros Pablo e Ygor foram obrigados a fazer defesas. E assim terminou a etapa inicial: com vantagem Tricolor.

Grêmio vence o Porto Vitória e garante classificação na Copinha (Foto: Angelo Pieretti/Grêmio FBPA)

No segundo tempo, o jogo esfriou. As chances diminuíram e o placar se manteve o mesmo da primeira etapa. Com isso, o Grêmio garantiu a classificação antecipada para a próxima fase da Copinha.

O que vem por aí

No sábado (11), o Grêmio entra em campo contra os donos da casa, o Atlético Guaratinguetá, a partir das 13h. No mesmo dia, mas às 10h45, o Porto Vitória enfrenta o Vitória da Conquista.

✅ FICHA TÉCNICA

PORTO VITÓRIA-ES 0 X 1 GRÊMIO

2ª RODADA - COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JÚNIOR

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 8 de janeiro de 2025, às 15h (de Brasília);

📍 Local: Ninho da Graça, em Guaratinguetá (SP);

🥅 Gols: Hiago, aos 13’



⚽ ESCALAÇÕES

PORTO VITÓRIA-ES (Técnico: Gustavo Caetano)

Pablo; João Victor, Daniel, Pedro Henrique e Samuel; Lucas, Alan e Kaique; Ernane, Alexandre e Andrew.

GRÊMIO (Técnico: Fabiano Daitx)

Ygor; Nathan, João Lima e Viery; Cristiano, Hiago, Kaick, Wesley Costa e Riquelme; Gabriel Mec e Alysson.