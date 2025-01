Por onde anda Lucas Moura, o melhor jogador da Copinha de 10?

Lucas Moura foi o grande destaque da Copinha de 2010, quando liderou o São Paulo na conquista do título e se destacou pela habilidade, velocidade e capacidade de decidir partidas. O meia-atacante rapidamente se tornou uma das principais promessas do futebol brasileiro, consolidando-se como titular do São Paulo aos 18 anos. Sua técnica apurada e gols importantes o levaram à Seleção Brasileira, reforçando sua reputação como um dos jogadores mais promissores da década. O Lance! te conta por onde anda Lucas Moura.

Ascensão de Lucas Moura no São Paulo

No São Paulo, Lucas Moura acumulou atuações marcantes entre 2010 e 2012. Um dos pontos altos foi sua participação decisiva na conquista da Copa Sul-Americana de 2012. Suas atuações chamaram a atenção de gigantes europeus, culminando em sua transferência para o Paris Saint-Germain, da França, em 2013.

Sucesso no PSG e destaque no Tottenham

No PSG, Lucas Moura viveu um dos melhores momentos de sua carreira, acumulando títulos nacionais e participando de campanhas vitoriosas no futebol francês. Entre 2013 e 2018, conquistou cinco títulos da Ligue 1, além de diversas Copas da França e Copas da Liga Francesa. No entanto, sua saída do time francês foi inevitável diante da chegada de grandes estrelas, como Neymar e Kylian Mbappé.

Em 2018, transferiu-se para o Tottenham, da Inglaterra, onde escreveu seu nome na história do clube. A atuação épica nas semifinais da Liga dos Campeões da UEFA de 2018–2019, quando marcou três gols contra o Ajax e garantiu a vaga dos Spurs na final, é até hoje lembrada como um dos maiores momentos do futebol europeu.

Por onde anda Lucas Moura?

Após sua passagem marcante pela Europa, Lucas Moura retornou ao São Paulo em 2023, recebendo o carinho e a expectativa dos torcedores tricolores. Apesar de já não ser o mesmo jogador explosivo dos primeiros anos, ele trouxe experiência e liderança ao time. Sua volta ao clube que o revelou representa uma reconexão com as raízes e a oportunidade de encerrar sua carreira em grande estilo, conquistando a Copa do Brasil com a equipe pela primeira vez na história do clube.

Clubes da carreira de Lucas Moura

2010–2012: São Paulo

2013–2018: Paris Saint-Germain

2018–2023: Tottenham

2023–: São Paulo

Lucas Moura hoje

Atualmente, Lucas Moura é uma peça-chave no elenco do São Paulo, contribuindo com sua experiência e habilidade em momentos decisivos. Ele continua sendo um ídolo para os torcedores e uma referência para os jovens atletas que sonham em seguir seus passos no futebol.