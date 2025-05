Sem Cristian Olivera, o técnico Mano Menezes será obrigado a mexer no Grêmio para enfrentar o São Paulo, neste sábado (17), às 21h, no Morumbis, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O belga Francis Amuzu deve ser o substituto do uruguaio.

Outra provável mudança é na lateral esquerda. Marlon não atuou no empate em 1 a 1 com o Godoy Cruz, na última terça-feira (13), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, pela Copa Sul-Americana, por já ter jogado pelo Cruzeiro na fase de grupos da competição continental. Lucas Esteves foi seu substituto.

Em fase final de problema muscular, Edenilson estava cotado para iniciar entre os titulares. Mas o meio-campista sofreu nova lesão, exacerbante, no grau II-b do bíceps femoral da coxa direita, e segue de fora.

João Pedro segue na lateral direita

Após pedir para sair ainda no primeiro tempo do jogo contra o Godoy Cruz, por conta de dores na canela esquerda, João Pedro não teve lesão constatada. Com isso, o camisa 18 segue como titular da lateral direita, até porque Igor Serrote se recupera de lesão no punho esquerdo, por conta da qual passou por cirurgia, e João Lucas não foi relacionado.

Liberados pelo departamento médico, Villasanti, Cristaldo e Pavón devem ficar como alternativas no banco de reservas. A provável escalação do Grêmio para enfrentar o São Paulo tem Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Marlon; Ronald e Dodi; Alysson, Monsalve e Amuzu; Braithwaite.

O confronto entre São Paulo e Grêmio é direto na parte de baixo da tabela de classificação. Ambas equipes somam nove pontos nos oito jogos disputados até aqui. Por ter uma vitória a mais, o Tricolor Gaúcho é o 15º colocado, e, o Tricolor Paulista, o 16º.