Abertura da rodada das Eliminatórias tem confronto de jogadores do Grêmio

Nesta quinta-feira (20) inicia a 13ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. E o primeiro jogo reserva um duelo de gremistas: o Paraguai, do volante Villasanti, recebe o Chile, do ponta Aravena, às 20h, no Defensores del Chaco, em Assunção.

continua após a publicidade

Tanto Villasanti quanto Aravena estão cotados para iniciar entre os titulares. Ao menos, eles ostentaram essa condição no último jogo de suas seleções em 2024: o Paraguai empatou com a Bolívia em 2 a 2, e o Chile venceu a Venezuela por 4 a 2.

Villasanti e Aravena seguem prestigiados em suas seleções mesmo que não vivam seus melhores momentos no Grêmio. Ainda que seja titular absoluto e capitão do Tricolor Gaúcho, o paraguaio tem sido muito contestado por suas atuações recentes como segundo volante. Já o chileno perdeu espaço com as chegadas de Cristian Olivera e Amuzu.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Olivera, inclusive, é outro jogador do Grêmio convocado nesta Data Fifa. O ponta uruguaio fica à disposição de Marcelo Bielsa para o clássico contra a Argentina, nesta sexta-feira (21), às 21h, no Centenario, em Montevidéu.

O que vale o confronto entre Paraguai e Chile

Na sexta colocação, com 17 pontos em 12 jogos, o Paraguai busca, contra o Chile, se consolidar ainda mais no G6 das Eliminatórias - grupo de seleções que se classificam diretamente para a Copa do Mundo. Em caso de vitória, La Albirroja pode até atingir pontuação de vice-líder.

continua após a publicidade

Já o Chile, nono colocado, com nove pontos, busca encostar no grupo de classificação. Atualmente, a distância para a Bolívia, sétima colocada, que estaria indo para a repescagem, é de quatro pontos.