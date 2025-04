O Grêmio realiza, na manhã desta terça-feira (15), o último treinamento antes de enfrentar o Mirassol, quarta-feira (16), às 19h, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A expectativa fica pelo retorno do ponta Cristian Olivera, que será determinante para que o técnico Gustavo Quinteros defina a escalação.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Kike Olivera precisou extrair um dente e, por conta disso, desfalcou o Grêmio na derrota por 2 a 0 para o Flamengo, no último domingo (13), na Arena do Grêmio, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Como o protocolo presume 48 horas sem atividades físicas, o uruguaio deve ser reintegrado ao elenco gremista nesta terça-feira (15).

Se Olivera estiver 100% recuperado, ele deve ser o titular da ponta direita do Grêmio diante do Mirassol. Em sua ausência, contra o Flamengo, Quinteros revezou os posicionamentos de Edenílson, Pavón e Cristaldo na linha de três atrás de Braithwaite. Pavón iniciou pela direita e passou para a esquerda na reta final do primeiro tempo. O ponta argentino, aliás, briga pela titularidade com Amuzu caso Olivera retorne.

continua após a publicidade

Rodrigo Ely é desfalque na zaga

O certo é que Quinteros terá desfalque na zaga. Após sofrer lesão no joelho, Rodrigo Ely será substituído por Jemerson. A provável escalação do Grêmio para enfrentar o Mirassol tem Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo e Villasanti; Cristian Olivera, Cristaldo (Edenílson) e Amuzu (Pavón); Braithwaite.

Rodrigo Ely se lesionou na derrota do Grêmio para Flamengo. (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Depois do treinamento da manhã, o Grêmio viaja à tarde, em vôo fretado, para São José do Rio Preto, onde ficará concentrado antes da partida contra o Mirassol. O Tricolor Gaúcho busca recuperação no Campeonato Brasileiro após duas derrotas consecutivas.