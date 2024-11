Mais de cem dias separam Geromel da última vez em que foi titular no time do Grêmio. Na noite desta quarta-feira (20), o zagueiro volta a estar entre os 11 iniciais. A partir das 19h, o Tricolor enfrenta o Juventude em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️Grêmio x Juventude: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

📋 ESCALAÇÃO DO IMORTAL!

[#PraTodosVerem]

01 Marche

18 João Pedro

03 Geromel (capitão)

05 Rodrigo Ely

06 Reinaldo

17 Dodi

23 Pepê

15 Edenilson

10 Cristaldo

19 Diego Costa

22 Braithwaite



RESERVAS

97 Caíque, 02 Fabio, 53 G. Martins, 30 Rodrigo Caio, 35 Ronald, 37 Du Queiroz, 20… pic.twitter.com/YBwDInLgHb — Grêmio FBPA (@Gremio) November 20, 2024

O Grêmio está escalado com Marchesín; João Pedro, Geromel, Rodrigo Ely e Reinaldo; Dodi, Pepê, Edenílson e Cristaldo; Diego Costa e Braithwaite.

Uma das grandes dúvidas para o confronto era quem seria escolhido para a zaga, ao lado de Rodrigo Ely, já que Jemerson, titular da posição, está suspenso. Com isso, Pedro Geromel, prestes a se aposentar, volta ao time com direito a braçadeira de capitão.

continua após a publicidade

Outra questão era a presença dos selecionáveis. Após montar uma operação, Villasanti, Soteldo e Aravena desembarcaram em Porto Alegre no início da manhã desta quarta-feira. Eles foram reavaliados pela comissão técnica e iniciam a partida no banco de reservas, podendo aparecer ao longo dos 90 minutos.

Pedro Geromel estará entre os titulares contra o Juventude (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Grêmio e Juventude se enfrentam nesta quarta-feira (20), em jogo válido pela 34ª rodada do Brasileirão. A bola às 19h (de Brasília), na Arena, com transmissão do Premiere (pay-per-view). O Imortal ocupa a 12ª colocação do Campeonato Brasileiro com 39 pontos, enquanto o Ju é o 17º, com 37 pontos.