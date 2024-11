Decisão. É assim que o Grêmio encara o jogo desta quarta-feira (20) diante do Juventude. Os times entram em campo a partir das 19h e a expectativa é de Arena lotada. São esperados 37 mil torcedores para o confronto.

O feriado, unido à importância da partida e as promoções feitas pelo Grêmio, motivou os torcedores a comparecerem ao jogo. De acordo com a administradora da Arena, até o início da noite de terça-feira (19), 26.677 ingressos haviam sido comercializados de forma antecipada. Com isso, a projeção de público para a partida é de 37 mil e Arena lotada.

O jogo é de extrema importância, visto que pode definir os rumos do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Como apenas dois pontos separam o Tricolor e o Juventude na tabela de classificação da competição, uma vitória representa um alívio em relação à zona de rebaixamento, mas uma derrota é sinônimo de preocupação e alerta vermelho.

Grêmio recebe o Juventude e expectativa é de Arena lotada (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Presidente pede apoio da torcida e Arena lotada

Alberto Guerra, presidente do Grêmio, quer a Arena lotada diante do Juventude. Tanto que, o mandatário enviou uma carta para os sócios, solicitando a não só a presença, como o apoio para a decisão contra o Juventude.

A ação causou controvérsias na internet. Parte da torcida apoiou a manifestação do dirigente, enquanto outros criticaram. Apesar disso, é esperada a grande presença dos gremistas na Arena para esta quarta-feira e o clima é, sim, de decisão.

Provável time do Grêmio

Marchesín; João Pedro, Geromel (Gustavo Martins), Rodrigo Ely e Reinaldo; Dodi, Pepê, Edenilson, Cristaldo e Pavon; Braithwaite.