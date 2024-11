Voo com selecionáveis do Grêmio desembarca em Porto Alegre

Após montar uma verdadeira operação, o voo com os jogadores selecionáveis do Grêmio desembarcou em Porto Alegre, na manhã desta quarta-feira (20). A expectativa é de que Soteldo, Villasanti e Aravena sejam relacionados para o jogo contra o Juventude, a partir das 19h, mas não há garantia de titularidade.

continua após a publicidade

➡️Grêmio x Juventude: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Isso porque o trio entrou em campo na terça-feira (19). Os três foram titulares das suas seleções e, apesar de realizarem protocolos de recuperação durante o voo, não há garantia de condição de jogo. Eles serão reavaliados pela comissão técnica do Grêmio antes da partida.

Soteldo e Aravena fazem parte dos selecionáveis do Grêmio (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Operação para os selecionáveis

Devido ao caráter decisivo da partida com o Juventude, o Grêmio montou uma verdadeira operação para contar com o trio. Celso Rigo, empresário e parceiro do Clube, emprestou o seu jatinho particular. Dois profissionais acompanharam a viagem para garantir a recuperação dos jogadores.

continua após a publicidade

A primeira parada foi em Santiago, no Chile, para buscar Aravena e Soteldo. Após, o jatinho desembarcou em Assunção, no Paraguai, onde encontraram Villasanti. Como o Aeroporto Salgado Filho, de Porto Alegre, segue impedido de receber voos internacionais, a viagem ainda contou com uma parada em Foz do Iguaçu, no Paraná, para então, voar para a capital gaúcha e desembarcar por volta das 8h.

Neste período de 6h30min, o trio iniciou o processo de recuperação física. De acordo com o Clube, botas pneumáticas de compressão, eletroestimuladores e uma pistola de liberação miofascial foram utilizados durante o voo.

continua após a publicidade

Mesmo que não tenham condições de iniciar em campo, Soteldo, Aravena e Villasanti serão relacionados e podem aparecer como opções ao longo da partida. O Grêmio recebe o Juventude, na noite desta quarta-feira, em caráter decisivo e os três pontos são essenciais para os objetivos do Tricolor na temporada.