A pressão externa sobre Gustavo Quinteros no Grêmio é forte, ainda mais após a derrota por 2 a 0 para o Flamengo, no final da tarde deste domingo (13), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre/RS, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Entretanto, o treinador segue respaldado pela direção gremista.

Após a fala de Quinteros, o vice-presidente de futebol do Grêmio, Alexandre Rossato, também concedeu entrevista coletiva. Ele discordou que a responsabilidade pelo mau futebol apresentado pelo Tricolor Gaúcho recentemente seja apenas responsabilidade do treinador, e demonstrou confiança no trabalho realizado.

— Aqui não tem um ou outro culpado. Todos nós somos culpados. Incluo a mim, toda comissão técnica, staff, grupo de jogadores. Todos nós temos que trabalhar um pouquinho mais, nos dedicar mais, para fazer dar certo essa reformulação. [...] A gente está vivendo esse trabalho dia a dia, e tem certeza de que logo ali vamos estar colhendo um fruto bem positivo — garantiu.

Rossato atribui dificuldades enfrentadas pelo Grêmio à mudança de metodologia de trabalho

Rossato entende que as dificuldades enfrentadas pelo Grêmio até aqui em 2025 ainda são resquício da reformulação feita no início do ano. Além da nova comissão técnica, 11 jogadores foram contratados pela diretoria gremista.

— É consequência de um trabalho novo, de uma mudança. Em janeiro optamos por fazer uma mudança de metodologia de trabalho, e isso tem seu tempo de maturação. Os atletas estão bem conscientes que também tem que dar um pouco mais — acrescentou o dirigente.