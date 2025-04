Nesta quinta-feira (24), às 19h, o Grêmio enfrenta o Godoy Cruz-ARG, no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, em confronto direto pela liderança do Grupo D da Copa Sul-Americana. Ambas equipes têm seis pontos, com duas vitórias em dois jogos, mas os argentinos levam vantagem no saldo de gols — quatro a três.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Se na competição continental a campanha dos dois times, até aqui, é irretocável, o mesmo não acontece nos campeonatos nacionais. Enquanto o Grêmio é vice-lanterna do Brasileirão, com cinco pontos em quatro jogos, o Godoy Cruz é apenas o nono colocado do Grupo B do Apertura, com 14 pontos em 14 partidas, e ainda não venceu dentro de casa no torneio.

As duas vitórias do Godoy Cruz, até aqui, no Campeonato Argentino, aconteceram fora de seus domínios: 2 a 0 sobre o Vélez Sarsfield, e 2 a 1 em cima do Barracas Central. Como mandante, foram sete jogos, com seis empates e uma derrota.

continua após a publicidade

Estádio Malvinas Argentinas traz boas recordações para o Grêmio

O Estádio Malvinas Argentina também traz boas recordações para o Grêmio. No primeiro enfrentamento entre as equipes, no dia 4 de julho de 2017, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, o Tricolor Gaúcho venceu por 1 a 0, com gol de Ramiro, com apenas 44 segundos de jogo.

Jogadores do Grêmio comemoram gol de Ramiro na vitória sobre o Godoy Cruz pela Libertadores de 2017. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

No jogo de volta, na Arena do Grêmio, no dia 9 de agosto do mesmo ano, o Imortal voltou a vencer, desta vez por 2 a 1. Pedro Rocha marcou os dois gols da vitória de virada do Grêmio, após Javier Correa abrir o placar para o Godoy Cruz. Dali, o Tricolor Gaúcho, comandado por Renato Portaluppi, arrancou para a conquista do Tricampeonato da América.