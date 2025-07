O Grêmio deve ter, em breve, mais um jogador oriundo de suas categorias de base incorporado, de forma definitiva, ao elenco principal. Trata-se do centroavante Jardiel, de 20 anos.

Essa perspectiva já existia no início de 2024, quando Jardiel foi artilheiro isolado da Copa São Paulo de Futebol Jr., pelo Grêmio, com impressionantes nove gols em seis jogos. Porém, polêmica quanto à renovação de contrato e sucessivas lesões atrapalharam o desenvolvimento do jovem jogador.

'É a hora', diz Mano sobre incorporação de Jardiel ao elenco principal

Agora que o Grêmio não possui um centroavante mais físico no elenco, e com a possível saída de Arezo, que deseja retornar ao Peñarol, Jardiel pode ganhar espaço no time principal. É o que revelou o técnico Mano Menezes, em entrevista à Rádio Imortal e ao Canal do Alex Bagé, na manhã de quarta-feira (2).

— Olha, é uma característica que a gente não tem. Jogador mais próximo que a gente tem no elenco, com isso, é Jardiel, que provavelmente vai estar no elenco, logo, logo, de forma mais definitiva. Nas conversas que tivemos, nos planejamentos que estamos alinhavando, entendemos que é a hora de nós fazermos isso com o Jardiel. Mas também não é, ainda, um jogador pronto. Nós precisamos completar a formação dele. É um goleador, é um jogador que joga num espaço menor de campo, mais próximo da área mesmo. Então vamos trabalhar para que ele seja, logo, logo, esse jogador que possa ser — afirmou Mano.

O Grêmio também está atento ao mercado para buscar uma reposição a Arezo, caso este seja negociado. A definição sobre o futuro do centroavante uruguaio deve acontecer nos próximos dias.