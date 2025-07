Agenda L!: curtinhas do Grêmio do dia 02/07/2025

A quarta-feira (2) será agitada para o Grêmio. O time principal realizará um jogo-treino com o Aimoré, às 14h30min, no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, enquanto o Sub-20 enfrenta o Botafogo, às 19h, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pelo Campeonato Brasileiro da categoria.

Jogo-treino contra o Aimoré

Em meio à preparação para a retomada das competições, pausadas por conta da Copa do Mundo de Clubes, o Grêmio fará um jogo-treino às 14h30min desta quarta-feira (2), no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre. O adversário será o Aimoré, líder da Divisão de Acesso gaúcha, com 22 pontos em nove jogos.

Contratações

O Grêmio segue de olho no mercado em busca, principalmente, de um zagueiro destro, um primeiro volante e um quarto homem de meio-campo. Após a negociação com Caíque, do Juventude, melar, o nome de Danilo Barbosa, do Botafogo, foi ligado ao Tricolor Gaúcho.

Departamento médico

Recuperados de lesões, os laterais direitos Igor Serrote e João Lucas e os meio-campistas Cuéllar, Edenilson e Monsalve treinam normalmente no CT Luiz Carvalho. O lateral direito João Pedro e o zagueiro Rodrigo Ely seguem entregues ao departamento médico.

Categorias de base

Nesta quarta-feira (2), às 19h, o time sub-20 do Grêmio encara o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da categoria. O Tricolor Gaúcho está na 15ª colocação, com 17 pontos.

Jogadores do time sub-20 do Grêmio comemoram gol. (Foto: Angelo Pieretti/Grêmio FBPA)

Futebol feminino

As Mosqueteiras não têm compromissos nesta quarta-feira (2). Após serem eliminadas precocemente, na primeira fase do Campeonato Brasileiro, as Gurias Gremistas voltam suas atenções para o Campeonato Gaúcho, que começa em agosto. As estreia tricolor será contra o Juventude, no dia 2.

