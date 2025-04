Ceará defende sequência invicta atuando no estado; veja números

O Ceará estreia em casa no Brasileirão 2025 neste sábado (5), contra o Grêmio. A bola rola na Arena Castelão a partir das 18h30 (de Brasília). Ao enfrentar os gaúchos, o Vovô defenderá uma sequência de 22 partidas sem derrotas atuando em solo cearense.

O último revés aconteceu no dia 17 de agosto de 2024, contra o Mirassol, pela Série B. O Alvinegro saiu atrás no placar e chegou a empatar o jogo, mas sofreu outro gol nos últimos minutos do embate. Desde então, foram 19 triunfos e três empates, com 42 tentos marcados e nove sofridos. O aproveitamento é de 90,9%, o que foi essencial, por exemplo, para a campanha do acesso.

O recorte inclui oito confrontos da Série B, nove do Campeonato Cearense, quatro da Copa do Nordeste e um da Copa do Brasil. Campeão do Estadual, o Ceará venceu o Fortaleza por 1 a 0 na ida e empatou em 1 a 1 na volta, garantindo o bicampeonato.

Jogadores do Ceará comemoram titulo do Campeonato Cearense (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

A busca pelo recorde

A sequência invicta é a segunda maior do clube no século XXI. A primeira aconteceu entre setembro de 2010 e março de 2011, quando o Alvinegro alcançou 25 duelos sem perder. Os dados foram divulgados oficialmente pelo clube.

Na tentativa de estabelecer um novo recorde, os quatro próximos jogos do Ceará no estado serão contra Grêmio (5 de abril), Vasco (15 de abril), São Paulo (26 de abril) e Vitória (3 de maio), todos pela Série A.

Agenda do Ceará

Depois de enfrentar o Grêmio, o Ceará joga contra o Juventude fora de casa, no dia 12 (sábado). Pela quarta rodada, o rival será o Vasco, no dia 15, na Arena Castelão. Em meio ao Brasileiro, o time continua aguardando o retorno da Copa do Nordeste.