Braithwaite defende Quinteros no Grêmio: ‘somos nós no campo’

Gustavo Quinteros está na corda bamba no Grêmio. Na derrota por 2 a 0 para o Flamengo, no final da tarde deste domingo (13), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o treinador foi muito vaiado e ouviu a torcida gremista pedir sua saída. Apesar disso, em entrevista na zona mista da Arena do Grêmio, após o jogo, Martin Braithwaite defendeu o comandante das críticas que tem recebido.

— Ele não está pedindo para jogar muito direto. Somos nós jogadores no campo. Não quero dizer que é culpa do treinador. Somos nós no campo, se tem um jogador livre, somos nós em campo que tomamos a decisão. Todos podemos falar com ele sempre. É um treinador aberto para debater — garantiu o atacante dinamarquês.

Gustavo Quinteros cabisbaixo durante a derrota do Grêmio para o Flamengo. (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Braithwaite dá razão à indignação da torcida do Grêmio

Braithwaite apontou aqueles que considera os principais erros da equipe. E concordou com a indignação da torcida diante da derrota para o Flamengo.

— Para mim, tem razão. Somos Grêmio, não podemos perder na Arena. Não creio que não competimos, mas tomamos gol muito fácil, e no ofensivo falta qualidade no último passe, no cruzamento. Flamengo é um bom time, mas podemos muito mais — avaliou.

Com a derrota para o Flamengo, segunda consecutiva no Brasileirão, o Grêmio estaciona nos três pontos, conquistados diante do Atlético-MG, na 13ª colocação. Na próxima quarta-feira (16), o Tricolor Gaúcho enfrenta o Mirassol, fora de casa.