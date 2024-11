Braithwaite critica gramados sintéticos: ‘Não é para profissionais’

Braithwaite comemora gol contra o Fortaleza na Arena do Grêmio pelo Brasileirão (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)







Publicada em 17/11/2024 - 14:44 • Porto Alegre (RS)

O dinamarquês Martin Braithwaite chegou ao Brasil em agosto deste ano e vive suas primeiras experiências no país. Contratação de peso do Grêmio, o atacante, sempre que pode, exalta o futebol brasileiro. Entretanto, há um assunto que causa controvérsias e foi criticado pelo jogador: o gramado sintético

Em entrevista ao programa "Bola da Vez", da ESPN, o jogador falou sobre a utilização dos gramados sintéticos, um dos assuntos mais polêmicos dos últimos anos no futebol brasileiro. Braithwaite reclamou desse tipo de campo, dizendo ser “perigoso” para os jogadores profissionais e citando, inclusive, o Palmeiras.

- Temos que protegê-los porque isso é muito perigoso, lesões. Eu não entendo como um país como o Brasil permite essas coisas. Porque o tempo aqui no Brasil, faz muito sol… E são equipes grandes, como o Palmeiras, que têm campo sintético. Não entendo isso - disse Braithwaite.

O dinamarquês ainda comparou os gramados aos que já atuou na Europa. Antes de chegar ao Brasil, o atacante teve passagens por times da Dinamarca, França, Inglaterra e Espanha.

- Os campos são diferentes, são muito mais secos do que na Europa. Tem vezes onde o jogo é mais lento. Como eu sei também que tem equipes com gramados sintéticos. Pra mim, não é para jogadores profissionais. Acho que temos que proteger os jogadores, e isso não é o ideal para profissionais - disse o atacante.

Martin Braithwaite, até o momento, esteve em campo em apenas um gramado sintético do Brasil: o do Allianz Parque. Na ocasião, o Grêmio perdeu por 1 a 0 para o Palmeiras. Contra o Botafogo, outro time que utiliza esse tipo de campo, o Tricolor jogou no Mané Garrincha, e diante do Athletico-PR, o dinamarquês não atuou.

De olho na sequência

Agora, o Grêmio tem cinco jogos para garantir a permanência na elite do futebol brasileiro e, para a sorte de Braithwaite, nenhum em gramados sintéticos. Das partidas restantes, três serão na Arena, e as outras contra times que utilizam do campo natural.

Após a parada da Data Fifa, o Tricolor recebe o Juventude, na Arena. Depois, viaja para Belo Horizonte, onde encara o Cruzeiro. Na sequência, enfrenta o São Paulo, também em casa e, depois, vai para a sua última viagem do ano, quando joga contra o Vitória. O fechamento do Campeonato Brasileiro será diante do Corinthians, em Porto Alegre.