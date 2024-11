Auxiliar de Renato Gaúcho recebe proposta e deixa o Grêmio

Victor Hugo Signorelli deixa a comissão técnica do Grêmio (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/11/2024 - 17:55 • Porto Alegre (RS)

O Grêmio anunciou, nesta sexta-feira (15), que o auxiliar de Renato Gaúcho, Victor Hugo Signorelli, não faz mais parte da comissão técnica do Clube. O profissional recebeu uma proposta do Boavista, do Rio de Janeiro.

➡️Técnico do Juventude projeta ‘final’ contra o Grêmio

Signorelli é um parceiro de longa data de Renato. O trabalho iniciou no Fluminense, na década de 1990. O auxiliar esteve com o técnico em três oportunidades: 2013, entre 2019 e 2021 e, por último, em 2023 até o momento.

Signorelli comandou o Grêmio em 2019, quando Renato realizava curso da CBF (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Com a saída do profissional, o Grêmio permanece com dois auxiliares. Marcelo Salles, que foi responsável por alguns jogos do Tricolor enquanto Renato esteve suspenso nesta temporada, e James Freitas, que foi chamado para ser auxiliar permanente do Clube.

O Grêmio ainda conta com mais um auxiliar vinculado ao Clube: Alexandre Mendes. O profissional, todavia, está afastado das atividades desde que foi acusado de agressão à ex-mulher, em outubro deste ano.

Confira a nota do Grêmio:

O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que o observador técnico Victor Hugo Signorelli recebeu convite para compor a comissão técnica de outro clube, comunicou ao Departamento de Futebol e foi liberado de suas funções.

O Clube agradece ao profissional pela dedicação nos últimos dois anos e deseja sucesso na sequência de sua carreira.