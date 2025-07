O Grêmio contou com um retorno em treinamento na tarde de quinta-feira (3), no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre. Alexander Aravena voltou a trabalhar normalmente, com bola, e pode ficar à disposição do técnico Mano Menezes para a retomada das competições. Na próxima terça-feira (8), às 19h30min, o Imortal enfrenta o São José, na Arena do Grêmio, pela Recopa Gaúcha.

Aravena sofreu lesão muscular na última Data Fifa, quando estava a serviço do Chile nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Por esse motivo, no dia 7 de junho o atacante foi dispensado da Seleção Chilena e desfalcou o Grêmio no empate em 1 a 1 com o Corinthians, no dia 12, na última partida gremista pelo Campeonato Brasileiro antes da pausa.

Ainda sem estar 100%, Aravena também foi ausência no jogo-treino com o Aimoré, vencido pelo Grêmio por 5 a 1, na última quarta-feira (2), no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre. Na ocasião, Riquelme, que é meia de origem, atuou aberto pelo lado esquerdo no time reserva.

Limite de estrangeiros pode atrasar retorno de Aravena

Mesmo que tenha voltado a treinar com bola, Aravena não tem presença garantida nos dois próximos jogos do Grêmio — depois da Recopa Gaúcha, o Tricolor enfrenta o Cruzeiro, no dia 13, às 20h30min, no Mineirão, em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro. Nas competições nacionais, há limite de nove jogadores estrangeiros por partida, e o Imortal conta com 11 em seu elenco.