Após o empate em 2 a 2 com o Juventude na noite desta quarta-feira (20), Renato Gaúcho garantiu que não há preocupação em relação a um possível rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Apenas três pontos separam o Tricolor do Z-4 da competição.

continua após a publicidade

➡️Grêmio empata com o Juventude e evita fiasco na Arena

A projeção para os times escaparem do rebaixamento, atualmente, é de 44 pontos. Ao fim da 34ª rodada, o Grêmio conquistou 40. Ou seja, dos 12 pontos que ainda estão em disputa, o Tricolor precisa conquistar quatro.

Para Renato Gaúcho, todavia, essa não é uma preocupação. Após o empate nos acréscimos com o Juventude, o técnico voltou a falar que, com ele no comando, o Grêmio não cai e que o torcedor pode ficar tranquilo.

continua após a publicidade

Renato Gaúcho não deve permanecer no comando do Grêmio (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Sequência difícil

Dos quatro jogos que o Grêmio tem em disputa no Campeonato Brasileiro, dois são em casa e um contra um adversário direto. Na próxima rodada, o Tricolor encara o Cruzeiro, em Belo Horizonte. A Raposa pode estar de sangue doce por ser campeã da Sul-Americana, ou ir com força máxima para buscar uma vaga na Libertadores.

Após, o time de Renato recebe o São Paulo, na Arena, viaja para o nordeste, onde encara o Vitória, e encerra a temporada, na Arena, contra o Corinthians. Desses jogos, a disputa direta é contra os nordestinos, já que apenas um ponto os separam na tabela de classificação.

continua após a publicidade

Atualmente, o Grêmio está na 13ª colocação, com 40 pontos conquistados. O Criciúma, primeiro na zona de rebaixamento, tem 37 pontos, assim como o Red Bull Bragantino, 18º colocado da competição. Antes deles, no 16º lugar, o Fluminense tem a mesma pontuação.