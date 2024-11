Grêmio encontra retrospecto recente equilibrado contra o Cruzeiro

O Grêmio volta a campo na noite de quarta-feira (27), quando enfrenta o Cruzeiro pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Precisando vencer, o Tricolor encontra um retrospecto recente equilibrado contra a Raposa fora de casa.

No retrospecto geral, os números não favorecem o Grêmio. Na história, foram registrados apenas oito vitórias sob mando do Cruzeiro. Entretanto, alguns desses triunfos são recentes. Nos últimos dez confrontos fora de casa, o Tricolor venceu quatro, perdeu cinco e obteve um empate. As partidas foram disputadas pela Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Série A e B e Primeira Liga.

Confira retrospecto dos últimos 10 jogos em BH:

5 vitórias do Cruzeiro 4 vitórias do Grêmio 1 empate 10 gols do Cruzeiro 11 gols do Grêmio

Retrospecto recente em Minas Gerais é equilibrado (Foto: Raul Pereira/Lancepress!)

A vitória é essencial para os objetivos do Grêmio na temporada. Na 14ª posição, o Tricolor busca quatro pontos até o final da competição para fugir, de vez, da zona de rebaixamento. Atualmente, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o time tem 4.7% de chances de cair para a Série B.

Para pontuar fora de casa, o Grêmio vai com força máxima. O time teve a semana cheia para treinar, visto que entrou em campo pela última vez na quarta-feira (20), quando empatou em 2 a 2 com o Juventude, na Arena.

Agora, o Grêmio enfrenta o Cruzeiro na quarta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), no Mineirão. Esse será o primeiro jogo da Raposa após a derrota para o Racing, na final da Sul-Americana. Assim como o Tricolor, os donos da casa buscam a vitória para assegurar uma melhor posição no Campeonato Brasileiro.

