Após ser anunciado como reforço do Grêmio na terça-feira (2), último dia da janela de transferências, o lateral esquerdo Enzo se apresentou quarta-feira (3) no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre-RS. Além de realizar as primeiras atividades físicas e técnicas, o jogador de 23 anos, que vem do CSA-AL, falou pela primeira vez após o acerto com o Tricolor Gaúcho.

'Sou lateral bem ofensivo', revela Enzo

Em entrevista à Grêmio TV, Enzo elencou suas principais características. Nas categorias de base, na Portuguesa Santista-SP, ele jogava como meia, até se transformar em lateral esquerdo no XV de Piracicaba-SP.

— Sou lateral bem ofensivo, gosto de fazer bastante ultrapassagem, usar da minha velocidade. Procuro sempre evoluir, escutar os mais velhos e buscar o meu melhor — ressaltou.

Enzo se destacou pelo CSA contra o próprio Grêmio

Enzo se destacou, pelo CSA, nos jogos contra o Grêmio, pela terceira fase da Copa do Brasil deste ano. O time alagoano se classificou após vencer por 3 a 2, com uma assistência do lateral esquerdo, no Rei Pelé, em Maceió-AL, e segurar o empate em 0 a 0 na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

— Teve esses dois confrontos com o Grêmio pelo CSA, a gente pôde classificar e eu pude fazer bons jogos. Desde ali houve uma conversa, até que finalmente deu certo. Eu fiquei muito feliz, aceitei a proposta na hora. Não posso ver a hora de poder vestir essa camisa e estar em campo jogando para essa torcida — anseia Enzo.

Enzo comemora gol do CSA. (Foto: Allan Max/CSA)

Na entrevista, o novo reforço gremista também elogiou a estrutura e a torcida do Imortal, e prometeu "dar a vida" dentro de campo. Enzo fica à disposição do técnico Mano Menezes a partir do jogo contra o Mirassol, no próximo dia 13, às 16h, na Arena do Grêmio, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas deve ser o terceiro na hierarquia da lateral esquerda tricolor, atrás de Marlon e Lucas Esteves.