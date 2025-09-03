menu hamburguer
Grêmio

Saiba mais sobre Enzo, novo lateral esquerdo do Grêmio

Jogador de 23 anos chega por empréstimo, do CSA, até dezembro

  Mais Notícias

O Grêmio anunciou, na tarde de terça-feira (2), último dia da janela de transferências do futebol brasileiro, a contratação do lateral esquerdo Enzo. O jogador de 23 anos chega por empréstimo após se destacar pelo CSA-AL, que eliminou o Tricolor Gaúcho na terceira fase da Copa do Brasil, mas foi rebaixado, no último sábado (30), para a Série D do Campeonato Brasileiro.

Natural de Santos-SP, e meia de origem, Enzo foi formado nas categorias de base da Portuguesa Santista e do XV de Piracicaba, e passou por Santo André e Mirassol antes de chegar ao CSA para a temporada 2025. Inicialmente reserva, ganhou a posição com a lesão do titular Roberto, e se afirmou. Ao todo, foram 42 jogos pelo Azulão, com quatro gols e duas assistências.

Dificuldade na defesa, qualidade no apoio

— É um jogador que ainda precisa ser trabalhado. É um jovem de apenas 23 anos, mas de muito talento. Principalmente os torcedores aqui de Alagoas reclamavam muito dele no sistema defensivo, que deixava a desejar. Mas quando ele ultrapassava a linha divisória do gramado, chegava à linha de fundo e fazia aquele cruzamento primordial principalmente para os atacantes — destaca Carlos Potência, repórter da Rádio Maceió AM, ao Lance!.

— No Grêmio, com os profissionais de quilate que tem, ele vai melhorar as condições dele. Eu tenho certeza que ele vai crescer bastante. É um jogador inteligente. Principalmente quando ele joga com um time com velocidade, ele vai ajudar bastante — complementa.

Enzo será a terceira opção na lateral esquerda do Grêmio

Enzo chega ao Grêmio como reposição à saída de Luan Cândido, que foi para o Sport. Teoricamente, ele será a terceira alternativa na hierarquia da lateral esquerda tricolor, atrás de Marlon e Lucas Esteves. O contrato de empréstimo do novo reforço com o Imortal é válido até dezembro deste ano, com possibilidade de extensão ou compra dos direitos econômicos junto ao CSA, com quem o vínculo vai até final de 2027.

