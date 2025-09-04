Em meio à Data Fifa, Grêmio se reapresenta com novidades

Após receber três dias de folga, depois do empate em 1 a 1 com o Flamengo, no último domingo (31), no Maracanã, no Rio de Janeiro-RJ, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, o elenco do Grêmio se reapresentou na chuvosa tarde desta quinta-feira (4), no CT Presidente Luiz Carvalho, em Porto Alegre-RS. Entre os jogadores que foram para o gramado participar do treinamento comandado por Mano Menezes, estiveram algumas novidades.

Reforço anunciado na terça-feira (2), último dia da janela de transferências, o lateral esquerdo Enzo, de 23 anos, ex-CSA, treinou pela primeira vez com todo o plantel gremista. Liberados pelo departamento médico, também participaram da atividade o lateral direito João Pedro, o zagueiro Gustavo Martins, o volante Camilo e os pontas Amuzu e Alysson. A expectativa é que ao menos os dois primeiros fiquem à disposição para o jogo contra o Mirassol, no dia 13, sábado, às 16h, na Arena do Grêmio, na retomada do Campeonato Brasileiro após a Data Fifa.

Grêmio tem três ausências por conta da Data Fifa

Embora não participem dos treinamentos durante esse período, o zagueiro/volante Erick Noriega e os pontas Aravena e Cristian Olivera também serão opções diante do Mirassol. Os três servem, respectivamente, às seleções de Peru, Chile e Uruguai nas duas últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Tempo para Mano encaixar Arthur no time

A comissão técnica liderada por Mano Menezes terá mais oito dias consecutivos de treinamentos para preparar a equipe para enfrentar o Mirassol. Um dos principais desafios é encaixar a entrada de Arthur no time. O volante de 29 anos fará sua reestreia pelo Grêmio contra a equipe do interior paulista.

Arthur em treinamento do Grêmio. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

— Eu vejo Arthur como um segundo jogador de meio. A gente tem aí dois primeiros, agora: Cuéllar voltou de forma muito satisfatória fazendo a função, e tem Noriega. A gente vai deixar essa função para eles, e vai colocar Arthur, que é um jogador de passe, de movimentos curtos inteligentíssimos, já deu para ver nos primeiros treinamentos aquilo que acrescenta — elogiou Mano em entrevista coletiva após o empate com o Flamengo.