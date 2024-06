Arena do Grêmio após a tragédia no Rio Grande do Sul (Foto: Emanuel Prestes/Arena do Grêmio)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/05/2024 - 21:45 • Porto Alegre (RS)

A Arena do Grêmio, palco de 14 títulos do Grêmio nos últimos 10 anos, enfrenta uma das maiores adversidades de sua história após as enchentes devastadoras que atingiram todo o estado gaúcho. O estádio sofreu danos significativos em diversas áreas.

Desde o primeiro dia, a prioridade tem sido avaliar a extensão dos estragos para iniciar o processo de recuperação. De acordo com o presidente da Arena do Grêmio, Mauro Araújo, logo que as águas tomaram conta da Arena, foi formado um grupo de trabalho focado na recuperação e, assim que a água baixou, as equipes já estavam prontas para entrar em ação.

- A logística de recuperação não é simples, mas já estamos trabalhando de domingo a domingo para entregar aos torcedores sua casa recuperada o mais breve possível - afirma Mauro Araújo.

O sistema de alimentação da subestação da concessionária de energia, por exemplo, é subterrâneo e com certeza foi severamente impactado por mais de 15 dias de cheias. Outro fator também importante é que a Arena está localizada em um dos bairros da capital mais afetados pela enchente, sendo um dos últimos a iniciar o processo de evasão da água.

CONFIRA AS IMAGENS ABAIXO:

Medidas imediatas e trabalho Intenso

O Presidente da Arena informa ainda que foram instaladas torres de iluminação e geradores para garantir que as equipes possam trabalhar sem interrupções. Operadores de catering já estão acessando o estádio para limpar os bares. Além disso, minicarregadeiras foram locadas para auxiliar na remoção de detritos e na limpeza das áreas afetadas.

Segurança e inspeções rigorosas

A segurança é prioridade máxima. Técnicos de segurança do trabalho estão presentes em tempo integral para acompanhar todas as ações e garantir que as operações de limpeza e recuperação sejam realizadas de maneira segura e eficiente. Todas as áreas da Arena estão sendo inspecionadas minuciosamente para identificar e avaliar os danos.

Foco no gramado e infraestrutura

O gramado, uma das maiores preocupações dos torcedores, já está sendo avaliado pela empresa responsável, que trabalha intensamente para restaurar a qualidade do campo. No entanto, o processo é complexo e a Arena aguarda uma resposta concreta da empresa sobre os prazos de recuperação. Paralelamente, está sendo realizado um hidrojateamento em todo o sistema de canalização da Arena, uma medida essencial para a limpeza profunda, também, das infraestruturas subterrâneas.

Desafios Logísticos

A Arena do Grêmio, sendo um estádio multiuso, tem diversas operações interconectadas que precisam ser avaliadas e restauradas cuidadosamente. E é isso que está sendo feito desde o primeiro dia com muito planejamento estratégico.

Campanha "Juntos, Somos Imortais"

Em um esforço para resgatar o sentimento de pertencimento dos gremistas com sua casa, a Arena do Grêmio lança a campanha "Juntos, Somos Imortais". Esta iniciativa visa unir a torcida e mobilizar todos para superar mais esta adversidade. Os torcedores poderão acompanhar todo o andamento da recuperação pelas redes sociais oficiais, fortalecendo ainda mais a união e solidariedade neste momento desafiador. Todas as atualizações sobre o progresso das avaliações e ações de recuperação serão divulgadas regularmente pelas redes sociais oficiais e pela Assessoria de Imprensa oficial da Arena do Grêmio.

- Com a força da nossa torcida e a solidariedade de todos, a Arena do Grêmio se erguerá novamente, mais forte e preparada para o futuro. Juntos, somos imortais - afirma o Presidente Mauro Araújo.

Arena Porto-Alegrense solidária

Assim que as águas começaram a subir, a Arena abriu suas portas para abrigar mais de 500 pessoas afetadas pelas enchentes, especialmente moradores do Bairro Humaitá.

Recentemente o Exército solicitou para que funcionasse como uma base avançada para atendimento da região. Prontamente o pedido foi atendido. A Arena só aguarda a posição da corporação.