Escrito por Lance! • Publicada em 26/07/2024 - 12:10 • Rio de Janeiro

O empate em 2 a 2 entre Corinthians e Grêmio na noite de quinta-feira (25) rendeu polêmicas desde antes da bola rolar. No intervalo, não foi diferente. O árbrito Alex Gomes Stefano registrou descontrole por parte de um dirigente gremista.

Em súmula, o juiz relata que, ao sair de campo após o fim do primeiro tempo, foi abordado pelo vice-presidente do Grêmio, Antônio Brum. Na ocasião, o dirigente proferiu gritos e reclamou acerca da arbitragem, principalmente pelo pênalti convertido por Yuri Alberto aos 24 minutos.

Confira o relato:

Informo que após término do primeiro tempo, enquanto a equipe de arbitragem se dirigia ao vestiário, fomos interpelados no tunel de acesso pelo sr. antonio braum, vice-presidente da equipe grêmio foot-ball portoalegrense, que de forma agressiva e aos gritos, dizia as seguintes palavras: "quê que você fez aí? que penalti foi aquele que você deu? abre o teu o olho, aqui só tem pai de família, abre o teu olho! ta invertendo tudo." necessitando ser contido por várias vezes por outros funcionários da sua equipe e pelo policiamento.

O Grêmio chegou a ficar à frente do placar em duas oportunidades, mas levou o empate. Os gremistas reclamam do pênalti marcado a favor do Corinthians e de um não assinalado para o Tricolor. As equipes voltam a se enfrentar pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

