Goleiro do Grêmio reclama da arbitragem contra o Corinthians: ‘Vergonha’

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/07/2024 - 21:50 • São Paulo (SP)

Os minutos iniciais de Corinthians e Grêmio nesta quinta-feira (25) foram recheados de polêmicas. Na ida para o intervalo, o goleiro gremista concedeu entrevista e reclamou da arbitragem, que marcou um pênalti considerado polêmico para o Timão.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O goleiro foi uma das figuras principais nos primeiros 45 minutos. Assim como a arbitragem. Além do pênalti marcado para o Corinthians, no qual Marchesín entende que não havia infração, e um gol do Grêmio anulado. O arqueiro classificou como uma vergonha a atuação da arbitragem.

​​- Você está vendo, isso é uma vergonha, o que está acontecendo aqui hoje é uma vergonha. Vir jogar aqui com tudo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, estamos sofrendo para c… e sofrer um pênalti como esse? É uma vergonha, Corinthians é grande, respeitamos ele, mas o que acontece aqui é uma vergonha. Yuri me pisa e não acontece nada. Um gol impedido? Por quê? Quem inventa a regra? Quem traça a linha? É uma vergonha - reclamou o goleiro.

O Grêmio abriu o placar no primeiro minuto de jogo, com Rodrigo Ely. Aos 19, Garro cobrou falta na área, e Félix Torres cabeceou para fora. Porém, na jogada, Kannemann puxou o braço de Romero, que caiu na área. Após revisão no VAR, o árbitro assinalou pênalti, que foi convertido por Yuri Alberto. Nos acréscimos, Franco Cristaldo marcou mais um gol, mas foi anulado por impedimento.