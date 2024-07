Renato sobe o tom contra CBF após empate do Grêmio

Grêmio sai na frente, mas cede empate na Neo Química Arena (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/07/2024 - 00:52 • São Paulo (SP)

Renato Portaluppi subiu o tom e disparou contra a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e o presidente Ednaldo Rodrigues. Após o empate, na Neo Química Arena, o técnico do Grêmio cravou que o pênalti a favor do Corinthians foi "a maior mentira do mundo".

Vimos um pênalti que o VAR chama o árbitro e um pênalti que é a maior mentira do mundo. Fica difícil trabalhar. O Corinthians é muito grande, não precisa disso. Isso mancha ainda mais a imagem da CBF, essa que é a realidade, mancha a ferramenta do VAR. Não foi falta no lance do pênalti. Aí o VAR, Corinthians, Itaquera… Já sabemos como as coisas funcionam. O presidente da CBF está em Paris e as coisas acontecendo aqui. Continuamos contra tudo e contra todos — disparou Renato Portaluppi. E completou:

- Ou não sabe usar a ferramenta ou está mal-intencionado. Não quero que tenham pena do Grêmio, mas não queremos ser prejudicados.

No primeiro tempo, o VAR, que foi operado por Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (FIFA-RN), chamou o árbitro para revisar um puxão de Kanneman em Romero. Alex Stefano decidiu em marcar a penalidade.

Renato ainda lembrou da última vez em que Grêmio e Corinthians se enfrentaram na Neo Química Arena. Segundo o técnico, a equipe paulista também foi beneficiada. Naquela ocasião, Wilton Pereira Sampaio era o árbitro da partida.

- O Corinthians é muito grande mas esse tal de VAR, vou te falar… Eles não conseguem usar as ferramentas. Não sabem usar ou está mal-intencionado? O treinador fala e é julgado, jogador fala e é julgado. Os caras fazem um monte de "m" no VAR e estão aí apitando. O presidente da CBF está em Paris. O Corinthians é grande, não é culpado de nada, mas essa vergonha do futebol brasileiro tem que acabar - lembrou o técnico do Grêmio.

O vice-presidente de futebol do Grêmio, Antônio Brum, também foi mais um a criticar a arbitragem. O dirigente ainda afirmou que o clube fará uma reclamação formal na CBF.

O Grêmio viaja na madrugada desta sexta-feira para sábado para Chapecó, onde enfrenta o Vasco na abertura do returno do Brasileirão. A bola vai rolar às 19h de domingo (28), na Arena Condá.