Grêmio recusa propostas por zagueiro

Escrito por Lance! • Publicada em 26/07/2024 - 11:41 • Porto Alegre (RS)

O Grêmio recebeu, nas últimas semanas, propostas de empréstimo pelo zagueiro Natã Felipe. O clube, junto ao staff do jogador, recusou as ofertas. O técnico Renato Portaluppi quer contar com o atleta, por isso não há liberação.

A procura pelo jogador não é de agora. No final do Campeonato Gaúcho, o Juventude fez uma oferta para tentar contar ele. O América-MG foi outro clube interessado, assim como a Universidad Católica, do Chile.

Natã em ação pelo Grêmio (Foto: Lucas Uebel / Grêmio)

A negativa se dá pelo clube entender que o Natã Felipe está dentro dos planos de Renato Gaúcho no Grêmio. O zagueiro foi utilizado, inclusive, contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Na temporada, foram nove jogos disputados.

Além do jovem de 23 anos, o Imortal conta com Rodrigo Caio, Rodrigo Ely, Kannemann, Jemerson e Pedro Geromel.

Técnico Renato Gaúcho conta com o jovem Natã no Grêmio (Foto: Lucas Uebel / GREMIO FBPA)