A tarde de domingo (8) marcou o fim de um ciclo no Grêmio. Pedro Geromel não é mais jogador de futebol profissional. Consequentemente, o fim da dupla de zaga histórica e multicampeã, ao lado de Kannemann, também chegou ao fim.

Para muitos torcedores, a dupla Geromel e Kannemann foi uma das maiores e mais vitoriosas da história do Grêmio. O argentino, mesmo sem poder jogar já que se recupera de lesão, esteve presente na Arena para acompanhar a despedida do companheiro.

Foram oito anos jogando lado a lado e mais de dez títulos conquistados. Na zona mista, Kannemann falou sobre o sentimento de se despedir do não só companheiro de zaga, mas também amigo.

- É um sentimento triste, muita emoção, muitas lembranças. Mais que um companheiro de time, é meu amigo. Um prazer ter jogado com ele, agradecer por tudo que me ajudou e desejo para ele e a família que curtam e desfrutem tudo o que tem pela frente. - disse Walter Kannemann.

Longe da despedida perfeita

Pedro Geromel vestiu a camisa do Grêmio em mais de 400 oportunidades. Todavia, a sua despedida não saiu como planejada. Além do Tricolor perder por 3 a 0, para o Corinthians, em casa, o zagueiro foi responsável por cometer um pênalti, que abriu o placar para o Timão.

No final da primeira etapa, Geromel derrubou Yuri Alberto, dentro da área gremista. O juiz necessitou do auxílio do árbitro de vídeo, mas assinalou a penalidade máxima. A cobrança foi convertida pelo próprio camisa nove, artilheiro do Brasil no ano.

Geromel se despediu dos gramados neste domingo (8) (Foto: Liamara Polli/AGIF)

Apesar disso, Geromel deixou o campo aplaudido ao ser substituído já no final do segundo tempo. Ao apito final, o zagueiro foi homenageado pelo clube. Além da exposição das taças conquistadas, um vídeo foi exibido no telão da Arena e o zagueiro, ao lado da sua família, fez a sua última volta olímpica.