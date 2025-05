Além do alívio trazido pela vitória por 1 a 0 sobre o Santos, no último domingo (4), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, a semana começou com outra boa notícia para o Grêmio. O ponta Amuzu voltou a trabalhar com bola e pode ficar à disposição do técnico Mano Menezes para os próximos jogos.

Conforme informado pelo próprio Grêmio, em notícia no site oficial, Amuzu participou normalmente do treinamento da manhã desta segunda-feira (5), no CT Luiz Carvalho. Os exercícios técnicos foram realizados pelos reservas — os atletas que atuaram por pelo menos 60 minutos na vitória sobre o Santos fizeram apenas atividades regenerativas.

Por conta de uma lesão na panturrilha, Amuzu não atua desde a goleada por 4 a 1 sofrida para o Mirassol, que culminou na demissão de Gustavo Quinteros, no dia 16 de abril. O belga desfalcou o Grêmio em quatro partidas: nos empates com Internacional, Godoy Cruz e Vitória, na derrota para o CSA, e na vitória sobre o Santos.

Amuzu precisará recuperar seu espaço no Grêmio

Reintegrado às atividades com bola, Amuzu pode ser relacionado para a partida contra o Atlético Grau-PER, nesta quarta-feira (7), às 21h30min, no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Porém, o belga precisará mostrar serviço para recuperar espaço no time titular.

Mesmo que Edenílson tenha sentido desconforto na coxa na vitória sobre o Santos, seu substituto, Alysson, entrou muito bem e pode receber oportunidade entre os titulares. Na outra beirada, Cristian Olivera vem em alta. O uruguaio, inclusive, foi o autor do gol que garantiu o triunfo diante do Peixe.