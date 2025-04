Vitória x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Ficha do jogo VIT GRE 6ª Rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora Domingo, 27 de abril, às 18h30 (de Brasília) Local Barradão, em Salvador Árbitro Felipe Fernandes de Lima Assistentes Guilherme Dias Camilo e Felipe Alan Costa de Oliveira Var Rafael Traci Onde assistir

Vitória x Grêmio se enfrentam neste domingo (27), às 18h30 (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será no estádio Barradão, em Salvador, e terá transmissão do Premiere (streaming).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Vitória ocupa a 16ª colocação no Campeonato Brasileiro, com cinco jogos disputados, uma vitória, dois empates e duas derrotas. A equipe vem de um empate por 1 a 1 contra o Fluminense, com gol de Lucas Braga na reta final da partida.

Vale destacar que o Vitória entrou em campo no meio da semana pela Copa Sul-Americana e foi derrotado por 1 a 0 pelo Cerro Largo. Com o resultado, a equipe comandada por Thiago Carpini se complicou na competição, somando apenas dois pontos em três jogos e ainda sem vencer.

continua após a publicidade

Mano Menezes está de volta ao Grêmio (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Já o Grêmio busca um novo momento na temporada após a troca na comissão técnica. O argentino Gustavo Quinteros deu lugar a Mano Menezes, que estreou no comando da equipe no empate por 1 a 1 contra o Godoy Cruz, também pela Sul-Americana.

Pelo Brasileirão, o Tricolor gaúcho vem de um empate em 1 a 1 no clássico Gre-Nal, atuando como mandante.

Confira as informações do jogo entre Vitória e Grêmio pelo Brasileirão

✅ FICHA TÉCNICA

VITÓRIA X GRÊMIO

6ª RODADA – BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: domingo, 27 de abril, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Barradão, em Salvador

📺 Onde assistir: Premiere (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Gabriel Baralhas, Ricardo Ryller e Matheuzinho; Gustavo Silva, Janderson e Erick.

continua após a publicidade

GRÊMIO: Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Kannemann e Lucas Esteves; Villasanti, Dodi, Edenilson, Monsalve e Cristian Olivera; Braithwaite.