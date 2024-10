Agora no Grêmio, Edenilson reencontra o estádio no qual é o maior artilheiro

Edenílson fará primeiro Gre-Nal no Beira-Rio como atleta do Grêmio (Foto: Divulgação)







Publicada em 18/10/2024

O Gre-Nal é um campeonato à parte no Rio Grande do Sul. Para muitos, vale mais do que três pontos. Porém, para um jogador a partida de sábado (19) será um marco. Edenilson, maior artilheiro do novo Beira-Rio, reencontra o estádio, mas, dessa vez, no lado do Grêmio.

Pela primeira vez, Edenilson pisará no Beira-Rio vestindo a camisa do Grêmio. O meia já jogou um Gre-Nal pelo lado azul, porém a partida ocorreu no Couto Pereira. Em boa fase, cravando uma vaga no time titular, o jogador aposta em seu retrospecto na casa Colorada para buscar a vitória para o Tricolor.

Edenilson tem 35 gols marcados no Beira-Rio (Foto: Divulgação/ Twitter)

Edenilson é o maior artilheiro do novo Beira-Rio. Nas seis temporadas que vestiu a camisa do Internacional, de 2017 a 2022, o meia marcou 35 gols. Até hoje, ninguém conseguiu ultrapassar a marca alcançada pelo jogador.

O camisa 15 do Grêmio voltou para Porto Alegre em abril desta temporada, quando assinou contrato com o Clube até o final de 2025. Pelo lado azul, o jogador tem um gol marcado e uma assistência concedida.