Agenda L!: curtinhas do Grêmio do dia 28/06/2025

O Grêmio terá mais um dia de treinamentos no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre (RS), neste sábado (28). Será o sexto desde a reapresentação da última segunda-feira (23), em meio à pausa nas competições por conta da disputa da Copa do Mundo de Clubes.

Agenda

O treinamento deste sábado (28), no CT Luiz Carvalho, está marcado para o turno da manhã, às 10h. O trabalho tem como foco a retomada das competições. A próxima partida do Grêmio é no dia 8 de julho, às 19h30min, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, contra o São José, pela Recopa Gaúcha.

Elenco principal do Grêmio terá mais um dia de treinamento no CT Luiz Carvalho. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Contratações

Depois de Alex Santana, apresentado na última quarta-feira (25), o Grêmio está perto de anunciar a contratação do volante Caíque, do Juventude. Pelo negócio, o Tricolor Gaúcho deve pagar R$ 7 milhões e ceder, por empréstimo, o lateral esquerdo Luan Cândido ao Alviverde. O Imortal também busca, em especial, um zagueiro destro e um quarto homem de meio-campo.

Departamento médico

Recuperados de lesões, os laterais direitos Igor Serrote e João Lucas e os meio-campistas Cuéllar, Edenilson e Monsalve treinam normalmente no CT Luiz Carvalho. O lateral direito João Pedro e o zagueiro Rodrigo Ely seguem entregues ao departamento médico.

Categorias de base

Neste sábado (28), às 11h, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, o Grêmio recebe o São José pelo jogo de volta da semifinal da Campeonato Gaúcho Sub-20. Na ida, o Imortal venceu por 2 a 0, no Estádio Francisco Noveletto. Às 15h, na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, acontece o clássico Gre-Nal de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho Sub-17. Na primeira partida, empate por 2 a 2.

Futebol feminino

As Mosqueteiras não têm compromissos neste sábado (28). Após serem eliminadas precocemente, na primeira fase do Campeonato Brasileiro, as Gurias Gremistas voltam suas atenções para as competições do segundo semestre.

