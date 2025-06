Agenda L!: curtinhas do Grêmio do dia 26/06/2025

O Grêmio terá mais um dia de treinamentos no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre (RS), nesta quinta-feira (26). Será o quarto desde a reapresentação da última segunda-feira (23), em meio à pausa nas competições por conta da disputa da Copa do Mundo de Clubes.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Agenda

Os treinamentos desta quinta-feira (26), no CT Luiz Carvalho, acontecerão em dois turnos. Na parte da manhã, às 10h. À tarde, às 16h. Em ao menos um dos períodos, o técnico Mano Menezes deve trabalhar a parte tática com os atletas. A primeira atividade com ênfase nisso ocorreu na tarde da última quarta-feira (25), após quatro sessões voltadas ao condicionamento físico.

Contratações

Após contratar Alex Santana, apresentado na tarde de quarta-feira (25), o Grêmio está perto de anunciar a contratação do volante Caíque, do Juventude. Pelo negócio, o Tricolor Gaúcho deve pagar R$ 7 milhões e ceder, por empréstimo, o lateral esquerdo Luan Cândido ao Alviverde. O Imortal também busca, em especial, um zagueiro destro e um quarto homem de meio-campo.

continua após a publicidade

Departamento médico

Recuperados de lesões, o lateral direito Igor Serrote, o volante Cuéllar e o meia Monsalve treinam normalmente no CT Luiz Carvalho. O lateral direito João Lucas, o zagueiro Rodrigo Ely e o meio-campista Edenilson seguem entregues ao departamento médico.

Categorias de base

Após vencer, de virada, por 2 a 1, o clássico Gre-Nal pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, na tarde de quarta-feira (25), no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, o time sub-20 do Grêmio volta suas atenções para o Campeonato Gaúcho. No próximo sábado (28), às 11h, o Tricolor recebe o São José pelo jogo de volta da semifinal. Na ida, o Imortal venceu por 2 a 0, no Francisco Noveletto.

continua após a publicidade

Futebol feminino

As Mosqueteiras não têm compromissos nesta quinta-feira (26). Após serem eliminadas precocemente, na primeira fase do Campeonato Brasileiro, as Gurias Gremistas voltam suas atenções para as competições do segundo semestre.