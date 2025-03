Grêmio x Godoy Cruz: relembre os confrontos pela Libertadores

O sorteio dos grupos da Copa Sul-Americana, na noite de segunda-feira (17), em Luque, no Paraguai, reservou um reencontro para o Grêmio. Entre os adversários no Grupo D está o Godoy Cruz, da Argentina, que o Tricolor Gaúcho superou na campanha do Tricampeonato da Copa Libertadores da América, em 2017.

Naquela ocasião, Grêmio e Godoy Cruz se encontraram nas oitavas de final. Como o Tricolor Gaúcho tinha melhor campanha, a partida de ida foi na Argentina, no dia 4 de julho, e a de volta em Porto Alegre, no dia 9 de agosto.

Com apenas um minuto de jogo, Ramiro marcou o único gol da vitória gremista no Estádio Malvinas Argentinas, em Córdoba. Renato Portaluppi escalou o Grêmio com Marcelo Grohe; Edílson, Geromel, Kannemann e Cortez; Michel e Arthur (Jailson); Ramiro, Luan e Pedro Rocha (Fernandinho); Lucas Barrios (Everton Cebolinha).

Na Arena, o Grêmio levou um susto quando Javier Correa abriu o placar aos 14 minutos de jogo. Mas Pedro Rocha marcou duas vezes, aos 29 do primeiro tempo e aos 14 do segundo, para virar e garantir a classificação gremista. Naquela partida, o Tricolor Gaúcho atuou com Marcelo Grohe; Léo Moura, Geromel, Kannemann e Cortez; Michel e Maicon (Arthur); Ramiro (Fernandinho), Luan e Pedro Rocha (Marcelo Oliveira); Lucas Barrios.

Agora, em 2025, Grêmio e Godoy Cruz se enfrentarão na terceira e na quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, com o primeiro confronto na Argentina e o segundo no Brasil. O Grupo D ainda conta com Sportivo Luqueño, do Paraguai e Atlético Grau, do Peru.