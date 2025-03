Após reformulação, Grêmio ainda busca “reforços pontuais” no mercado

O Grêmio foi um dos times da Série A do Campeonato Brasileiro que mais se reforçou para a temporada 2025. Ao todo, nove jogadores desembarcaram em Porto Alegre no início deste ano. Mas o Tricolor Gaúcho não deve parar por aí.

Após o vice-campeonato gaúcho, com a perda do título para o Internacional, o diagnóstico interno é de que o elenco gremista ainda necessita de algumas peças. Isso foi reconhecido publicamente pelo presidente Alberto Guerra, em entrevista coletiva.

- A gente está de olho em alguns acréscimos, em alguns reforços pontuais. E [acreditamos] que esse grupo, junto com esses eventuais reforços ali na frente, tem muito a evoluir aqui dentro do Grêmio -- afirmou.

Zagueiro e volante especulados

Entre as prioridades, está a contratação de mais um zagueiro, para formar dupla com Wagner Leonardo, que se afirmou rapidamente após ser contratado do Vitória. Remanescentes da temporada passada, Jemerson, Rodrigo Ely e Gustavo Martins não têm dado conta do recado.

Um nome especulado é o de Gustavo Henrique, que também interessa ao Santos, de acordo com o GOAL. O zagueiro de 31 anos ainda não renovou com o Corinthians o contrato cujo vínculo vai apenas até o final desta temporada.

Outra posição que o Grêmio ainda pode reforçar é a de volante, mesmo após as contratações de Cuéllar e Camilo. Um jogador que estaria no radar gremista é Allan, reserva no Flamengo.

Segundo o repórter Bruno Soares, da Band, Allan é bem avaliado pelo departamento de futebol gremista. Porém, até agora, nenhuma proposta foi feita para a contratação do volante.