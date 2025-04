Com o triunfo por 2 a 0 sobre o Atlético Grau-PER, na última terça-feira (8), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre/RS, o Grêmio chegou a duas vitórias em dois jogos e manteve 100% de aproveitamento no Grupo D da Copa Sul-Americana. A campanha é a mesma do Godoy Cruz-ARG, que é líder pelo saldo de gols: os argentinos ainda não foram vazados, enquanto o Tricolor Gaúcho sofreu um gol para o Sportivo Luqueño-PAR.

Como era esperado desde o sorteio dos grupos, Grêmio e Godoy Cruz disputam a liderança da chave. Na Copa Sul-Americana, o primeiro colocado se classifica diretamente para as oitavas de final, enquanto o segundo encara um terceiro colocado da fase de grupos da Libertadores em um playoff, com jogos de ida e volta.

Grêmio e Godoy Cruz ainda tem dois confrontos diretos pela frente. O primeiro, pela terceira rodada, será no próximo dia 24, quinta-feira, às 19h, no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza. Já o segundo, pela quinta rodada, está marcado para 13 de maio, terça-feira, às 19h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre/RS.

Confira os jogos restantes do Grêmio na Copa Sul-Americana