O acordo para a edição de 2024 contempla 26 dos 51 jogos do torneio, sendo 25 deles de forma exclusiva. Serão cinco jogos na TV aberta, sendo um em cada fase, incluindo a decisão. Já o sportv exibirá as 26 partidas, assim como o GE e o Globoplay.



- A Euro é um torneio tradicional e único, momento em que o torcedor tem a oportunidade de ver os craques defendendo as camisas das suas seleções. Para o Sportv, é mais uma oportunidade de estar ao lado do público, reforçando seu compromisso com o esporte, oferecendo os melhores campeonatos, com a melhor qualidade. Serão 26 jogos e toda a emoção da Uefa Euro 2024 - disse Eduardo Gabbay, diretor dos canais esportivos do Grupo Globo.



O outro pacote de 26 jogos - 25 exclusivos + final - foi comprado pela LiveMode, empresa que produz a CazéTV em parceria com o influenciador Casimiro Miguel. As partidas serão exibidas de forma gratuita no canal do Youtube