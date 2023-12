Quais clubes arrecadaram mais com bilheteria na Série B 2023? Veja ranking

O Criciúma, outro clube que garantiu acesso à Série A, aparece na segunda posição do ranking de bilheteria. Os valores, no entanto, ficaram bem abaixo do Vitória.



➡️ Ranking de público da Série B do Brasileirão 2023: veja os clubes com maiores médias



Sport, Vila Nova e Guarani - que ficaram de fora do G4 - completam a lista dos cinco clubes com maiores arrecadações com venda de ingressos. Veja a lista completa abaixo.