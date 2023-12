Por que Cristiano Ronaldo está sendo processado em US$ 1 bilhão nos Estados Unidos

Entenda a história entre Cristiano Ronaldo e Binance



Em novembro de 2022, o craque português lançou uma coleção de NFTs com a empresa. Na época do lançamento, o ativo digital mais barato custava US$ 77. Um ano depois, isso custa cerca de US$ 1.



Os NFTs poderiam ser comprados online e negociados. Ao comprarem, os fãs também poderiam participar de concursos com prêmios, incluindo a chance de conhecer Cristiano Ronaldo pessoalmente.



