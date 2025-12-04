Modric desabafa após saída do Real Madrid: 'Passo para trás'

Luka Modric abriu o jogo em entrevista ao programa do ex-zagueiro e técnico Slaven Bilic e falou abertamente sobre sua despedida do Real Madrid. O croata afirmou que, quaisquer que seja o time, deixar o Real Madrid é um "passo para trás". Ao longo da conversa, o meia também relembrou seu processo de chegada à Espanha, a saída do Tottenham e o desejo de se aposentar em Madrid.

O croata detalhou o impacto pessoal do adeus ao Real Madrid e afirmou que sair do clube representa inevitavelmente um degrau abaixo na carreira de quem passou por ali. Antes de abrir a citação, Modric foi direto ao expor que a dimensão madridista é incomparável e que nenhum destino posterior carrega o mesmo peso esportivo, emocional e histórico.

– Depois do Real Madrid, para onde quer que você vá, é um passo para trás. Isso é inegável, e todos os jogadores podem confirmar. Acho que cheguei a um clube que, com sua história e reputação, está muito próximo do Real Madrid, e para mim, é a situação mais ideal que poderia acontecer. Principalmente porque cresci acompanhando o futebol italiano; o Milan era meu clube favorito – afirmou.

Modric em estreia pelo Milan contra o Bari, na Copa da Itália (Foto: Divulgação/Milan)

O croata contou que sempre se imaginou encerrando a carreira na Espanha e que o fim do ciclo foi mais difícil do que esperava. Sem encerrar o pensamento em tom conclusivo, ele revelou que nem mesmo seus sonhos conseguiram prever o tamanho da despedida que recebeu dos torcedores.

– Sempre disse isso: não eram apenas palavras vazias ou bajulação para os torcedores, o clube ou qualquer outra pessoa; meu desejo mais sincero era me aposentar em Madri. Mas, resumindo, tudo tem um começo e um fim. Às vezes, as coisas não saem como planejado. Quando vejo a despedida que tive, não esperava nada assim nem nos meus sonhos mais loucos. Tudo foi perfeito, muito emocionante Sou muito emotivo, mas não demonstro, escondo bastante; no entanto, estes últimos dias em Madrid foram muito emocionantes para mim. Este amor dos torcedores, do clube, das pessoas ligadas a Madrid é algo que ficará comigo para sempre – desabafou o croata.

Modric conta sobre os bastidores da sua chegada ao Real Madrid

Antes de virar referência no Real Madrid, Modric travou uma longa novela para deixar o Tottenham. O meia explicou que, inicialmente, desejava jogar no Chelsea, mas encontrou barreiras impostas pelo presidente do clube inglês. Apenas quando o Real surgiu na jogada, o croata voltou a pressionar sua saída, inclusive considerando atitudes mais duras para conseguir a transferência.

– O presidente havia me dito: "O único clube para o qual eu deixaria você ir é o Real Madrid." Apesar de ele ter me dito tudo isso, as negociações foram extremamente difíceis e muito longas. Eu tinha a palavra dele e esperava que ele a cumprisse. Foi incrivelmente difícil para mim por causa da minha história com o clube e da minha relação com os torcedores; não é do meu feitio. Mas não vi outra saída – disse o croata.

O acordo entre ingleses e espanhóis acabou fechado por cerca de 42 milhões de euros, e Modric desembarcou em Madri naquele mesmo ano. No clube, escreveu uma das maiores trajetórias do futebol mundial, com seis Champions League, uma Bola de Ouro e mais de uma década de protagonismo absoluto no meio-campo merengue.

Ainda sob o olhar do passado, Modric afirmou que o verdadeiro marco de sua jornada foi a capacidade de sustentar alto nível em um ambiente que não admite queda de rendimento. Antes da fala, o croata foi novamente introduzido com enfoque na pressão competitiva do Real e na exigência permanente que acompanhou seus 13 anos na Espanha.

– Todos sabem que tipo de clube é o Real Madrid, onde a mediocridade não é tolerada, e o simples fato de ter mantido esse nível em um clube como esse por tantos anos é a coisa mais incrível entre todos os sucessos que vivi. Foi desde o primeiro dia. Não começou depois do décimo ou do segundo título da Liga dos Campeões, mas desde o início, quando cheguei com todas as dificuldades que existiam; desde o início senti esse amor e devoção dos torcedores, que perceberam que eu era a pessoa certa, e isso me inspirou e motivou a retribuir da melhor maneira possível – finalizou Modric.

