Bayer Leverkusen e Colônia se enfrentam nesta quarta-feira (5), em jogo válido pelas quartas de final da Copa da Alemanha. A bola às 16h45 (de Brasília), na BayArena, com transmissão do Disney+. O confronto será decido em partida única, e o vencedor se classifica às semifinais do torneio. Em caso de empate, a definição do semifinalista será via prorrogação ou, caso a igualdade, siga no placar, disputa de pênaltis.

Tudo sobre o jogo entre Bayer Leverkusen e Colônia (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Bayer Leverkusen x Colônia

QUARTAS DE FINAL - COPA DA ALEMANHA

📆 Data e horário: quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025, às 16h45 (de Brasília);

📍 Local: BayArena, em Leverkusen, na Alemanha;

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming);

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BAYER LEVERKUSEN (Técnico: Xabi Alonso)

Matej Kovar; Edmond Tapsoba, Jonathan Tah, Piero Hincapie e Jeremie Frimpong; Robert Andrich, Granit Xhaka e Jonas Hofmann; Florian Wirtz e Patrik Schick.

COLÔNIA (Técnico: Gerhard Struber)

Marvin Schwaebe; Timo Huebers, Joel Schmied, Dominique Heintz, Jusuf Gazibegovic e Leart Paqarada; Dejan Ljubicic, Eric Martel, Gian-Luca Waldschmidt e Damion Downs; Linton Maina.

