O sorteio da Champions League 2024-25 definiu os confrontos dos playoffs de acesso às oitavas de final nesta sexta-feira (31). Uma das novidades desta edição, as partidas de playoffs definirão o caminho até o título da maior competição de clubes do mundo. A final da Champions está marcada para o dia 31 de maio, em Munique, na Alemanha.

Realizado em Nyon, na Suíça, o sorteio da Champions League promoveu embates de peso na busca por uma vaga no mata-mata. Antes mesmo das oitavas de final, o entusiasta do futebol europeu terá a oportunidade de acompanhar decisivos duelos entre campeões europeus, como Real Madrid x Manchester City, além de partidas de peso entre equipes do mesmo país, como PSG x Stade Brest.

O sorteio dos playoffs da Champions League 2024-25

Atalanta-ITA x Club Brugge-BEL

Borussia Dortmund-ALE x Sporting-POR

Real Madrid-ESP x Manchester City-ING

Bayern de Munique-ALE x Celtic-ESC

PSV-HOL x Juventus-ITA

Milan-ITA x Feyenoord-HOL

PSG-FRA x Stade Brest-FRA

Benfica-POR x Monaco-FRA

Os jogos de ida estão marcados para as datas 11 e 12 de fevereiro. Já as partidas de volta, nos dias 18 e 19 de fevereiro.

*Terão a vantagem de disputar o jogo de volta em casa: Atalanta, Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayern de Munique, Milan, PSV, PSG e Benfica.

Vini Jr., astro do Real Madrid, comemora gol contra o Borussia Dortmund, pela Champions League (Foto: Thomas Coex/AFP)

Quem espera a definição?

Os oito primeiros times classificados na tabela da Fase de Liga não disputam playoffs da Champions League e ficaram fora do sorteio, já que garantiram vaga direta nas oitavas de final. Um novo sorteio, marcado para o dia 21 de fevereiro, definirá o lado do chaveamento de cada equipe, e consequentemente, quais serão os adversários na fase decisiva.

CLASSIFICADOS ÀS OITAVAS: Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter de Milão, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Lille e Aston Villa.

