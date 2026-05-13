Tadeu sofre lesão e sai de ambulância em eliminação do Goiás na Copa do Brasil

O Goiás deu adeus à Copa do Brasil na noite desta terça-feira (12) após ser derrotado por 1 a 0 pelo Cruzeiro, no Mineirão. Destaque da partida, o goleiro Tadeu, do Esmeraldino, precisou ser retirado de ambulância do estádio. Sem o goleiro, o time goiano teve que improvisar um jogador de linha na meta.

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O incidente ocorreu aos 44 minutos do segundo tempo. Em uma tentativa de interceptar o ataque adversário, Tadeu dividiu a bola com o atacante Néiser Villarreal, do Cruzeiro, e levou a pior no choque. O goleiro sentiu fortes dores na perna esquerda e, mesmo após receber atendimento médico da comissão no gramado, demonstrou não ter condições de apoiar o pé no chão.

Tadeu ainda tentou permanecer na partida por alguns instantes em meio às dores, mas o incômodo o impediu de continuar. O atleta foi imobilizado, colocado na maca e encaminhado diretamente para uma ambulância, que o levou a um hospital em Belo Horizonte para a realização de exames de imagem (raio X). A suspeita inicial é de uma fratura na tíbia.

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Improvisação no gol e pressão nos acréscimos

No momento da contusão de Tadeu, o técnico Daniel Paulista já havia realizado as cinco substituições permitidas pelas regras. Sem a possibilidade de colocar o goleiro reserva em campo, a responsabilidade de assumir a meta ficou com o volante Filipe Machado, que curiosamente defendeu as cores do Cruzeiro entre 2022 e 2024.

O Cruzeiro, concentrado em manter o placar favorável, pouco exigiu do goleiro improvisado. Apesar do cenário adverso, o Goiás pressionou nos acréscimos em busca do gol que levaria a decisão para as penalidades máximas. Aos 49 minutos, o atacante Esli García finalizou com perigo e acertou a trave esquerda de Otávio, quase conseguindo o empate.

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O gol que definiu a vitória do Cruzeiro foi marcado ainda no primeiro tempo, em cobrança de pênalti convertida pelo atacante Kaio Jorge. Com o triunfo, a Raposa avançou para as oitavas de final da competição com um placar agregado de 3 a 2, uma vez que a partida de ida, disputada em Goiânia no em abril, havia terminado empatada em 2 a 2.

Tadeu, goleiro do Goias, se lesiona durante partida contra o Cruzeiro pela Copa Do Brasil 2026 (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

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