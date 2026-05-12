Como chega o Goiás para a decisão contra o Cruzeiro na Copa do Brasil

O Cruzeiro enfrenta o Goiás na noite desta terça-feira (12), às 21h30 (de Brasília), pela partida de volta da quinta fase da Copa do Brasil. A equipe comandada por Daniel Paulista chega para o duelo vindo de uma vitória no clássico contra o Vila Nova.

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Entretanto, o Esmeraldino vive sua pior fase com o treinador. Nas últimas seis partidas, perdeu quatro, as únicas derrotas do técnico no comando da equipe. Neste recorte, os goianos têm acumulado estatísticas negativas.

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Como chega o Goiás?

Antes do triunfo no clássico, o Goiás passou cinco jogos sem vencer, com o empate em 2 a 2 com o Cruzeiro sendo o único empate. Nesse período de seis partidas, o Esmeraldino só não sofreu gols conta o Vila Nova.

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Além disso, a equipe tem criado menos chances que seus adversários, marcando três gols e sofrendo 11. Destes, seis foram sofridos em jogadas pelo chão terminadas em assistências.

Daniel Paulista (Foto: Reprodução TV Goiás)

No ataque, o desempenho também não tem sido positivo. O Goiás chutou menos que seus adversários em quatro dos últimos seis confrontos, 3,53 chutes para acertar um no gol, 16,75 chutes para balançar as redes. Como efeito de comparação, com Artur Jorge, o Cruzeiro precisa em média de 9,35 chutes para marcar.

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Outro fator que pode ser positivo para a Raposa é a liberdade que o Esmeraldino tem dado na área. Em seus últimos seis compromissos, o Goiás cedeu sete gols dentro da área, sendo algo que os mineiros costumam buscar.

Do outro lado, o Goiás pode se apegar no fim da má fase. Apesar do recorte recente ruim, Daniel Paulista vive seu segundo melhor trabalho na carreira. Na equipe, tem média de 2 pontos por jogo, com 15 vitórias, sete empates e quatro derrotas, 66,67% de aproveitamento. Artur Jorge tem 63,89% no Cruzeiro.

Cruzeiro x Goiás

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