Artur Jorge ressalta classificação 'justa' do Cruzeiro e exalta qualidade do elenco

O Cruzeiro garantiu sua vaga na oitavas de final da Copa do Brasil na noite desta terça-feira (12) ao vencer o Goiás por 1 a 0. Após a partida, o técnico Artur Jorge destacou que o resultado foi merecido e ainda exaltou a qualidade do elenco celeste.

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– A palavra é importante, uma vitória importante conseguida de forma justa. Com entrega, uma sequência de jogo que tem diferenças do primeiro para o segundo tempo. Mas onde, no geral, no que produzimos, foi uma vitória merecida e a classificação também – analisou Artur Jorge, que comentou sobre a evolução da equipe.

– Uma coisa fundamental para termos resultados, é necessário trabalho, empenho, uma série de fatores importantes. Mas gostaria de ressaltar a qualidade dos jogadores, do elenco. Temos ótimos jogadores, que percebem o jogo. Evoluem e falam. Fico satisfeito porque noto essa evolução, essa ambição deles, combatividade quando necessária, maturidade quando somos dominadores ou dividimos com o adversário. Fundamental dentro de um trabalho – disse.

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Cruzeiro x Goiás

Apesar dos milagres de Tadeu no Mineirão, o Cruzeiro venceu o Goiás por 1 a 0, com gol de Kaio Jorge, e garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Com o placar, o resultado agregado ficou 3 a 2 para os mineiros.

Cruzeiro abre o placar e empilha chances no primeiro tempo

O jogo começou equilibrado no Mineirão, com o Goiás tendo mais a posse de bola e os donos da casa apostando em tabelas velozes no ataque. A primeira grande chance veio em jogada de Matheus Pereira com Romero, que terminou com chute de Kaio Jorge à esquerda do gol. Fabrício Bruno também levou perigo em cabeceio, mas Tadeu fez boa defesa. O goleiro esmeraldino fez mais um milagre em chute de Kaiki de fora da área. Mas quando Kaio Jorge teve sua chance, de pênalti, o arqueiro nada pôde fazer. 1 a 0 para a Raposa. Mesmo com a vantagem, o Cabuloso seguiu empilhando grandes chances.

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Kaio Jorge comemora seu gol em Cruzeiro x Goiás (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Tadeu mantém o Goiás vivo, mas ataque não consegue empatar

Na segunda etapa, o técnico Daniel Paulista promoveu quatro mudanças e colocou o Esmeraldino para frente. A primeira chance de perigo do Goiás veio em cabeceio de Bruno Sávio. Do outro lado, a Raposa fez um segundo tempo mais comedido, mas assustou em chutes em sequência de Sinisterra, mas Tadeu seguiu salvando o Alviverde. Bruno Rodrigues teve a chance de matar o jogo aos 29 minutos, mas demorou para finalizar. Aos 39 minutos, Jonathan Jesus errou um passe dentro da área e Esli Garcia quase marcou novamente, mas Fabrício Bruno salvou seu companheiro de zaga. Nos acréscimos, Esli teve mais uma chance, igual a do Serra Dourada, mas acertou a trave de Otávio.

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