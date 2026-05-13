Zubeldía avalia erro em gol sofrido pelo Fluminense: 'Não sei o que ele pensou'

Após a classificação do Fluminense contra o Operário na Copa do Brasil, o técnico Luis Zubeldía falou em entrevista coletiva. Mesmo com a vitória, o Tricolor não teve boa atuação e saiu vaiado do Maracanã após o apito final.

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— Alguns gols são evitáveis. A verdade é que eu não conversei com o Jemmes sobre o que aconteceu naquele cruzamento, quando parecia que ele tinha a bola controlada para afastar. Não sei o que ele pensou naquele lance. E sobre o critério, acho que há três zagueiros que estão posicionados para serem titulares desde janeiro até aqui. Esses três sempre foram Juan, Jemmes e Ignácio. Depois fomos dando jogos ao Millán e, um pouco mais atrás, com bem menos minutos, outros jogadores também. Mas, entre esses três, me parecem zagueiros que, pela experiência no Brasileirão ou pela experiência nesse contexto, acabam sendo as escolhas na maioria das partidas. Mas é verdade que, estatisticamente, sofremos gols. Às vezes não por domínio do adversário, mas por situações pontuais. Estamos vivendo esse momento e sinceramente não saberia te dizer exatamente por quê. Pode ser um pouco de insegurança, porque não vínhamos vencendo, pode ser o momento da temporada. Existem momentos em que o time tem segurança, ou em que as coisas acontecem a favor, você tem sorte e não sofre gols. Mas, evidentemente, é algo que precisamos melhorar. Precisamos melhorar porque é uma pena. Eu acredito que temos condições para evoluir nisso — disse.

O treinador também foi questionado sobre o pênalti por John Kennedy. Antes do camisa nove, Savarino tinha batido a primeira penalidade do jogo e convertido. Quando o camisa nove fez a cobrança, o venezuelano ainda estava em campo.

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— Nós sempre colocamos dois cobradores. Colocamos um responsável pelo pênalti, nesse caso o Savarino, e um segundo cobrador, que é o John Kennedy. Sempre colocamos dois. Justamente por essa situação, por uma situação em que possamos ter dois pênaltis, por uma situação em que o Savarino não queira bater o segundo pênalti, ter uma opção concreta. Há treinadores que colocam apenas um cobrador. Nós sempre colocamos dois. O número um e o número dois. Então isso já está planejado. Depois, claro, concordo que tivemos chance de fazer o terceiro gol. Não aconteceu, terminamos sofrendo, tivemos mais oportunidades. Mas no final passamos, que era a prioridade. Estamos em um momento em que tudo custa o dobro para nós. Mesmo em dois jogos em que fizemos 70, 80 minutos muito bons, em que justificadamente poderíamos estar vencendo por 3 a 0, terminamos sofrendo. Talvez seja o momento da temporada em que, quando se ganha, se sofre. Mas ainda assim precisamos seguir cumprindo os objetivos. Hoje o objetivo era classificar. Gostaríamos de vencer, golear e convencer. Estivemos a um gol de que isso acontecesse. Terminamos sofrendo, mas passamos, que era a prioridade. Sobre o pênalti, acho que fui claro. O cobrador era o Savarino. O segundo cobrador era o John Kennedy. Sempre gosto de colocar o centroavante como cobrador de pênaltis — continuou.

Fluminense x Operário: como foi o jogo?

Mesmo com dois gols, primeiro tempo morto no Maracanã

O Fluminense abriu o placar de pênalti logo aos oito minutos da primeira etapa. Savarino bateu para um lado e o goleiro caiu para o outro. 1 a 0. Depois disso, o time carioca deixou o ritmo cair e viu o Operário crescer no confronto, e levar perigo ao gol de Fábio. Mas o Tricolor acalmou os ânimos com uma bola sobrada na área para Lucho Acosta. O argentino tirou do goleiro Vagno e praticamente liquidou a classificação aos 3 minutos.

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Segundo tempo sonolento

Com o resultado na mão, o Fluminense deu pouca importância ao jogo e só esperava o apito final. Apesar de estar precisando recuperar confiança para chegar grande na sequência decisiva na Libertadores, o Tricolor preferiu tirar o pé e correu risco de perder a classificação no Maracanã. Aos 37 minutos, Felipe Augusto aproveitou o erro da zaga e diminuiu o placar. Não fosse a expulsão de Edwin Torres logo depois, o jogo poderia ter sido de muita pressão no gol do Flu nos últimos minutos.

Jogadores do Fluminense comemoram contra o Operário (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

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