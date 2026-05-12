Tadeu brilha, mas Cruzeiro vence o Goiás e se classifica na Copa do Brasil; dê suas notas

Apesar dos milagres de Tadeu no Mineirão, o Cruzeiro venceu o Goiás por 1 a 0, com gol de Kaio Jorge, e garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Com o placar, o resultado agregado ficou 3 a 2 para os mineiros.

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Cruzeiro abre o placar e empilha chances no primeiro tempo

O jogo começou equilibrado no Mineirão, com o Goiás tendo mais a posse de bola e os donos da casa apostando em tabelas velozes no ataque. A primeira grande chance veio em jogada de Matheus Pereira com Romero, que terminou com chute de Kaio Jorge à esquerda do gol. Fabrício Bruno também levou perigo em cabeceio, mas Tadeu fez boa defesa. O goleiro esmeraldino fez mais um milagre em chute de Kaiki de fora da área. Mas quando Kaio Jorge teve sua chance, de pênalti, o arqueiro nada pôde fazer: 1 a 0 para a Raposa. Mesmo com a vantagem, o Cabuloso seguiu empilhando grandes chances.

Kaio Jorge comemora seu gol em Cruzeiro x Goiás (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)<br>

Tadeu mantém o Goiás vivo, mas ataque não consegue empatar

Na segunda etapa, o técnico Daniel Paulista promoveu quatro mudanças e colocou o Esmeraldino para frente. A primeira chance de perigo do Goiás veio em cabeceio de Bruno Sávio. Do outro lado, a Raposa fez um segundo tempo mais comedido, mas assustou em chutes em sequência de Sinisterra, mas Tadeu seguiu salvando o Alviverde. Bruno Rodrigues teve a chance de matar o jogo aos 29 minutos, mas demorou para finalizar. Aos 39 minutos, Jonathan Jesus errou um passe dentro da área e Esli Garcia quase marcou novamente, mas Fabrício Bruno salvou seu companheiro de zaga. Nos acréscimos, Esli teve mais uma chance, igual à do Serra Dourada, mas acertou a trave de Otávio.

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Na primeira etapa, o Cruzeiro pressionou muito seu adversário, e teve muitas chances em escanteios. Algumas foram defendidas por Tadeu, outras foram para fora, mas uma terminou no braço do zagueiro Ramon. O pênalti convertido por Kaio Jorge foi capital para o resultado da partida.

Deu aula 🏅

O goleiro do Esmeraldino manteve sua equipe viva até o final da partida no Mineirão. O camisa 23 fez oito defesas na partida, sendo ao menos três delas milagres que não deixaram a Raposa matar o jogo.

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Ficou abaixo 📉

Membro de uma defesa que cedeu muitos espaços ao Cruzeiro, principalmente no primeiro tempo, o defensor, não intencionalmente, ditou o rumo da partida. Na primeira etapa, acabou abrindo os braços em bola aérea e cometeu pênalti que resultou no gol de Kaio Jorge.

Notas do Cruzeiro; avalie os jogadores!

✅ Ficha técnica

CRUZEIRO 🆚 GOIÁS

Copa do Brasil- 5ª fase

📆 Data e horário: terça-feira, 12 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

🥅 Gols: Kaio Jorge, 31'/1°T (1-0)

🟨 Cartões amarelos: Lucas Lima (GOI), Bruno Sávio (GOI)

🟥 Cartões vermelhos: -

CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)

Otávio; Kauã Moraes, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Romero, Gerson (Lucas Silva), Matheus Pereira (Marquinhos); Arroyo (Bruno Rodrigues), Kenji (Sinisterra), Kaio Jorge (Neyser).

GOIÁS (Técnico: Daniel Paulista)

Tadeu; Soares (Caito), L. Ribeiro, Menezes, Nicolas; Costa, Filipe Machado, Gegê (Lourenço), Lucas Lima (Anselmo Ramon); Jean Carlos (Esli Garcia), Kadu (Bruno Sávio)

🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

🚩 Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Thiago Farinha (RJ)

📺 VAR: José Claudio Rocha Filho (SP)

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