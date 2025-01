Zagueiro Léo Santos está otimista para o seu retorno ao futebol

Ídolo do Ituano e com passagens destacadas por clubes como Cruzeiro, Criciúma, Ponte Preta e equipes da Tailândia, o zagueiro Léo Santos está cada vez mais próximo de retornar aos gramados. Após passar por uma cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito, o atleta tem mostrado uma recuperação rápida e consistente. Após seis meses de tratamento, ele já não sente dores e se mostra muito otimista quanto ao futuro.

- A recuperação tem sido muito positiva. Se Deus quiser, nos próximos meses estarei de volta. Estou ansioso para voltar a jogar futebol e mostrar o meu melhor dentro de campo - comentou o jogador.

A equipe multidisciplinar que acompanha o zagueiro inclui: médicos especializados em ortopedia, fisioterapeutas experientes e preparadores físicos que trabalham de forma integrada para garantir sua plena recuperação. Esse suporte de excelência tem sido determinante para o progresso acelerado de Léo Santos.

As últimas temporadas de Léo Santos no futebol internacional aconteceram na Tailândia, na qual defendeu o Nongbua Pitchaya (2022/2023) e o Lampang FC (2023/2024). No Brasil, ele acumula mais de uma década de serviços prestados ao Ituano, além de ter vestido a camisa do Cruzeiro em 2021. Agora, com sua volta ao mercado cada vez mais próxima, Léo Santos busca um novo desafio, trazendo experiência, liderança e qualidade para fortalecer a defesa de qualquer time interessado em seu talento.

