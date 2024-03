Zagueiro artilheiro, Alix Vinicius celebra momento no Atlético-GO e destaca inspiração na carreira: ‘Um espelho’

Alix Vinícius é um dos destaques do Atlético-GO (Foto: Ingryd Oliveira/Atlético-GO)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/03/2024 - 19:59 • Rio de Janeiro (RJ)

O Atlético-GO vive grande fase neste início de temporada em 2024. A vitória dessa quarta (7) sobre o Real Brasília, por 3 a 1, que valeu a classificação à terceira fase da Copa do Brasil, foi a 10ª seguida do Dragão. Entre os muitos motivos que explicam o sucesso do time treinado por Jair Ventura está o zagueiro Alix Vinicius. Titular absoluto, ele também é garantia de perigo no ataque.

Isso porque Alix tem ganhado notoriedade nas jogadas ofensivas. Diante do Real Brasília, marcou seu quarto gol pelo Atlético-GO. Nas redes sociais do clube, o apelido de "zagueiro artilheiro" é utilizado para se referir ao defensor. Alix explica o motivo do impacto no ataque e revela uma inspiração na carreira.

- Isso sempre foi minha característica, desde a base. Um cara que eu me espelho e também é forte no ataque é o Marquinhos (Seleção Brasileira e PSG). É claro que no profissional naturalmente vou evoluindo, subo pro ataque mais "na boa", mas a gente sempre busca uma forma a mais de ajudar o time. Nossa bola parada tem se tornado um ponto forte e acaba casando com meu estilo. Espero que continue dando certo - afirma Alix, que também destaca a sequência de vitórias do Atlético-GO

- Tudo é fruto do nosso trabalho. Terminamos a Série B ano passado de maneira espetacular e seguimos nessa boa sequência em 2024. E o mais legal é que o time continua evoluindo, jogo a jogo. Todo treino, todo jogo é um aprendizado pra gente. Não existe aquela sensação que batemos no teto, pelo contrário. Estamos querendo sempre mais e mais.

O Atlético-GO volta a campo na segunda, no jogo da volta das quartas de final do Campeonato Goianiense, diante do Goiatuba, no Estádio Antônio Accioly. O Dragão venceu a ida por 3 a 0.